شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الرئاسة التونسية : المساعدات السعودية دعما كبيرا في مواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الديوان الرئاسي التونسي ، أن المساعدات السعودية تشكل دعما كبيرا لتونس في مواجهة وباء كورونا .

وكان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ، قد سيّر أولى طلائع الجسر الجوي السعودي للجمهورية التونسية الشقيقة؛ للإسهام في مكافحة انتشار فيروس كورونا، وذلك استجابة لطلب فخامة الرئيس قيس سعيّد رئيس الجمهورية التونسية الذي أبداه خلال مكالمته مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.