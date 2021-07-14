شكرا لقرائتكم خبر عن ماليزيا تسجل رقم قياسي في جرعات التطعيم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكر نائب رئيس وزراء ماليزيا، إسماعيل صبري يعقوب أن عددا آخر من الولايات الماليزية ربما يشهد المرحلة الثانية من خطة التعافي الوطنية ، بحلول أوائل أغسطس المقبل، في أعقاب زيادة معدل التطعيم، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

وأضاف أن البلاد أعطت أكثر من 420 ألف جرعة من لقاحات مضادة لفيروس كورونا، لمدة يومين هذا الأسبوع وهو رقم قياسي. وساعد ذلك الحكومة على تجاوز هدف تطعيم 10% من السكان في يوليو الجاري.

وسمح طرح اللقاحات المتسارع للحكومة بتخفيف القيود في ثمان ولايات، على الرغم من أن حالات الإصابة في مختلف أنحاء البلاد تجاوزت رقما قياسيا وهو 11 ألف حالة، لليوم الثاني على التوالي اليوم الأربعاء.