بالصور.. حريق ضخم بمصرف ليبيا المركزي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أفادت مصادر وشهود عيان في ليبيا، الأربعاء، وقوع حريق ضخم داخل حرم مصرف ليبيا المركزي.

وأكدت المصادر لـ"الخليج 365" أنه تمت مشاهدة ألسنة النار وأعمدة الدخان تتصاعد من داخل حرم مبنى مصرف ليبيا المركزي.



وتشير المصادر إلى أن الضرر الأكبر لحق بمبنى مسجد المصرف وأبنية ملحقة بالمبنى الرئيسي للمصرف المركزي، وأنه لا معلومات بعد عن وقوع أضرار بالمبنى الرئيسي أو وقوع إصابات بشرية، مع وصول سيارات الإطفاء.

وسبق وتعرض المصرف المركزي والمفوضية الليبية للانتخابات ووزارة الخارجية وعدة مباني رسمية أخرى في العاصمة طرابلس لهجمات إرهابية خلال الأعوام الأخيرة، وشكك البعض في احتمالية أن تكون هذه العمليات مدبرة للتخلص من مستندات مهمة مع كل تغيير يطرأ على إدارة هذه المؤسسات.





وفي الفترة الأخيرة سعى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير (المتهم بالفساد مرارا من جهات رسمية ليبية) إلى حل توحيد المصرف المنقسم بين الشرق والغرب عوضا عن تغيير منصب المحافظ من مجلس النواب ضمن المناصب القيادية للوظائف السيادية الليبية الجاري دراسة تغييرها.

والتقى الكبير مع نظيره في الشرق علي الحبري بالعاصمة طرابلس لأول مرة منذ 7 سنوات لدراسة توحيد المصرف المركزي، كما يعمل للضغط على مجلس النواب لعدم تغييره عبر شتى الطرق ومنها تسهيل إعطاء الاعتمادات المالية للحكومة التي لم تحصل على الميزانية حتى الآن.



