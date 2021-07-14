العراق يصطاد "مسؤول التسليح" بداعش في الأنبار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الأمنية في العراق، الأربعاء، الإطاحة بقيادي في تنظيم داعش يتولى مسؤولية تجهيز الأسلحة للتنظيم غربي البلاد.

وذكرت خلية الإعلام الأمني، في بيان حصلت ”الخليج 365” على نسخة منه، أنه "من خلال معلومات حصلت عليها مديرية الاستخبارات العسكرية أفادت بوجود أحد العناصر الإرهابية الخطيرة التي تقوم بتجهيز الأسلحة لعناصر داعش الإرهابي بالأنبار".



وأضاف البيان، أنه "على ضوء تلك المعلومات قامت شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع قوة برية من الفوج الثاني لواء مشاة 40 بنصب كمين للإرهابي في سيطرة الكماطر بقضاء الكرمة بمحافظة الانبار والقبض عليه".

وأشارت، في بيانها، إلى أن "المعتقل الإرهابي يعد من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض صادرة وفق أحكام المادة 4 إرهاب".

وفي وقت سابق الأربعاء، أفاد مصدر أمني بأن هجوماً شنه عناصر من داعش استهدف قرية "شيالي"، جنوب مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى.

وذكر المصدر، أن "ثلاثة مسلحين من تنظيم داعش كانوا يرتدون زياً عسكرياً ويقودون دراجة نارية حاصروا ابن مختار القرية وأحد أقربائه الذي كان برفقته، قرب بستان لهم في أطراف القرية".

وتابع المصدر، أن "المسلحين التابعين لتنظيم داعش فتحوا النار على ابن مختار القرية وأردوه قتيلاً، فيما تمكن الآخر من الهروب"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وتصاعدت حدة الهجمات الإرهابية التي يشنها تنظيم داعش منذ مطلع العام الماضي، باستهداف المدن والقطعات الأمنية بين الحين والآخر.

ورغم فقدان التنظيم للمناطق التي سيطر عليها في يونيو/حزيران 2014، وانهيار دولة "الخلافة"، المزعومة، إلا أن خلاياه الإرهابية ما زالت قادرة على تهديد الأمن العراقي في مناطق عدة.

وتطارد القوات العراقية فلول التنظيم عبر سلسلة عمليات عسكرية متلاحقة، غالباً ما تسفر عن قتل واعتقال عناصر لداعش.