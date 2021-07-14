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الجيش الإسرائيلي يكشف مستودع أسلحة لحزب الله قرب مدرسة لبنانية

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الجيش الإسرائيلي إن حزب الله الإرهابي في لبنان يملك مخزنا للأسلحة على بعد 25 مترًا من مدرسة في قرية عبّا في محافظة النبطية بلبنان.

وقالت نائبة المتحدث بلسان الجيش الاسرائيلي، كابتن إيلا واوية، في بيان تلقته ”الخليج 365”: "نكشف، اليوم، عن واحد من آلاف الأهداف، المتواجدة في حوزة القيادة الشمالية العسكرية والتي سيتم استهدافها في أي حرب قادمة في لبنان".

وأضافت: "الهدف هو عبارة عن مستودع أسلحة وضع في قلب الأحياء السكنية وعلى بعد أمتار قليلة (25 مترًا) من مدرسة عبا الرسمية الواقعة في محافظة النبطية، والذي يعرض أكثر من 300 تلميذ للخطر المحدق".


وحذرت من أن "حزب الله لا يتوانى في زرع مستودعاته العسكرية في عمق المناطق السكنية".

وقالت واوية: "وما الهدف المذكور أعلاه سوى واحد من آلاف الأهداف المماثلة التي تجعل مواطني لبنان في خطر وعلى فتيل قنبلة موقوتة".


واعتبرت أن "حزب الله يستخدم سكان لبنان كتكتيك عسكري للتستر وتنفيذ مخططاته".

وقالت واوية: "لن يتردد الجيش الإسرائيلي في اتخاذ ما يلزم حيال الأهداف النشطة والفاعلة".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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