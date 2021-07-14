"تحريض على العنف".. ابنة "زوما" في قفص الاتهام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تواجه إحدى بنات رئيس جنوب أفريقيا السابق، جاكوب زوما، ادعاءات بالتحريض على احتجاجات عنيفة أودت بحياة 72 شخصا وعمليات نهب واسعة.

جاء ذلك في تصريحات لوزير الشرطة، بهيكي سيلي، عندما سئل عما إذا كانت دودوزيل زوما-سامبوندلا، يجرى التحقيق معها الآن، وفق وكالة "بلومبرج" للأنباء.



وأضاف: "يوجد 12 شخصا على رادار السلطات، بسبب تأجيج أعمال الشغب".



وكان حساب لم يتم التحقق من صحته على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، باسمها، قد شجع الناس على التظاهر ضد حبس والدها (79 عاما)، بتهمة ازدراء المحكمة الأسبوع الماضي.



ولم تنجح محاولات وكالة "بلومبرج" للوصول إلى ابنة زوما للحصول على تعقيب منها.



ونأى حزب "المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم" بنفسه عن التعليقات المنسوبة لابنة زوما، قائلا إنه سيتم استدعاؤها لتوضيح تغريداتها بوصفها عضوة في الحزب.

وقال التحالف الديمقراطي المعارض الرئيسي إنه يعتزم توجيه شكوى ضدها.

وتصاعدت حدة أعمال الشغب بجنوب أفريقيا، اليوم الثلاثاء، عقب سجن رئيس البلاد السابق جاكوب زوما، وسط أعمال نهب وعنف استدعت تدخل الجيش.

وصدر الحكم بسجن زوما (79 عاما) بسبب رفضه تنفيذ أمر من المحكمة الدستورية بتقديم أدلة ضمن تحقيق في فساد مسؤولين كبار خلال فترة حكمه التي استمرت تسع سنوات حتى عام 2018.

وزوما موجود منذ الخميس الماضي في سجن إستكورنت الحديث الواقع في منطقة الزولو، قرب سلسلة جبال درايكنسبرج.

وقدم زوما طعنا في الحكم الصادر بحقه أمام المحكمة الدستورية على أسس من بينها تدهور صحته وخطر عدوى كورونا.

وأمس الأول الإثنين، قررت المحكمة الدستورية في جنوب أفريقيا دراسة الحكم مراعاة لشيخوخته.