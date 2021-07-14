تقديم 77,513 جرعة من لقاح كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية بالامارات

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد-19 وسعيا إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كوفيد-19.

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية تقديم 77,513 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 16,120,004 جرعات ومعدل توزيع اللقاح 162.99 جرعة لكل 100 شخص.

محمد يوسف

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