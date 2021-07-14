عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أفادت تقارير إخبارية إسرائيلية بأن رئيس الوزراء نفتالي بينيت سيزور واشنطن الشهر القادم.



ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن قناة "إن 12" الإسرائيلية أن بينيت سيلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأضافت أن الجانبين سيبحثان القضايا المتعلقة بإيران، وبشكل خاص حول الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي، الذي من المقرر أن يتولى مهامه مطلع أغسطس (آب).

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مصدر دبلوماسي مطلع أن بينيت يفكر في القيام بالزيارة خلال عطلة نهاية أسبوع حتى لا يغيب عن أي تصويت مهم في الكنيست.

وسيكون هذا اللقاء هو الأول بين بينيت وبايدن، كما ستكون الزيارة هي الرحلة الدولية العلنية الأولى لرئيس الوزراء، الذي تولى منصبه الشهر الماضي.

ولم يصدر بعد تأكيد رسمي من أي من الجانبين بشأن الزيارة.