عاجل.. انطلاق أولى رحلات الجسر الجوي السعودي إلى تونس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

غادرت المملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء أولى رحلات الجسر الجوي لنقل المساعدات الطبية التي أمر الملك سلمان بن عبدالعزيز بإرسالها إلى تونس لدعمها في مواجهة فيروس كورونا.



وذكر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم الأربعاء، عبر حسابه على موقع تويتر، "إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين؛ انطلاق أولى طلائع الجسر الجوي إلى تونس، وتحمل أجهزة طبية وأجهزة عناية وعلاج ومستلزمات وقائية وغيرها من الاحتياجات الطبية، للمساهمة في الحد من انتشار فيروس كورونا هناك".

وكان المركز أعلن أمس أنه يعمل على تجهيز المساعدات السعودية إلى تونس.

وتشتمل المساعدات على مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، و190 جهاز تنفس اصطناعي، و319 جهازاً مكثفاً للأكسجين، و150 سريراً طبياً، و50 جهاز مراقبة العلامات الحيوية مع ترولي، كما تشتمل على أربعة ملايين كمامة طبية، و500 ألف قفاز طبي، و180 جهاز قياس للنبض، و25 مضخة أدوية وريدية، و9 أجهزة للصدمات الكهربائية، و15 منظاراً للحنجرة بتقنية الفيديو، و5 أجهزة تخطيط القلب.

وأعلنت تونس أمس تسجيل 157 حالة وفاة جديدة و 8473 إصابة، ما رفع إجمالي الوفيات إلى 16651 والإصابات إلى 510396.