بالصور.. انطلاق مؤتمر الهجرة غير الشرعية بمكتبة الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية- محمد البدري:

انطلقت مساء اليوم الأربعاء، فعاليات مؤتمر الهجرة غير الشرعية بحوض البحر المتوسط، الذي تنظمه مكتبة الإسكندرية على مدار يومين.

جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية، والسفيرة نائلة جبر رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، والدكتورة سحر السنباطي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة.

وتشهد جلسات المؤتمر استعراضًا للجهود التي تقوم بها مؤسسات الدولة، والجمعيات غير الأهلية، فضلًا عن السياق الإقليمي لقضية الهجرة غير الشرعية، وأبعادها المختلفة.

وتتناول الجلسة الأولى للمؤتمر التي تعقب الافتتاح جهود مؤسسات الدولة المصرية في مواجهة الهجرة غير الشرعية، يتحدث فيها ممثل هيئة الرقابة الإدارية، والنائب محمد عبدالعزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والمستشار أحمد عثمان رئيس النيابة بمكتب النائب العام، والدكتور صابر سليمان مساعد وزير الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور أحمد سعدة معاون وزير التضامن الاجتماعي، والدكتور ناصر مسلم الخبير بالمجلس القومي للطفولة والأمومة.

وصرح الدكتور مصطفى الفقي أن هذا المؤتمر يأتي في سياق اهتمام مكتبة الإسكندرية بالقضايا التي تتبناها الدولة محليًا وإقليميًا ودوليًا.

ويتحدث في جلسات المؤتمر لوران دي بوك رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية لدى مصر، والسيدة أمينة الشيباني من جامعة الدول العربية، والدكتور محمد الحشاني رئيس الجمعية المغاربية لدراسات الهجرة، وأستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس، وعدد من الخبراء في هذا المجال.

وتشمل جلسات المؤتمر في يومه الثاني بالإضافة إلى البعد الإقليمي للهجرة غير الشرعية نماذج من المشروعات التي تقوم بها الجمعيات الأهلية لمواجهة هذه الظاهرة في عدد من المحافظات.