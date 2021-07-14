بعد إخلاء السبيل.. النيابة تستأنف والمحكمة تقرر حبس المتهمين في واقعة "طفاية الحريق" بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:

قررت محكمة ميت غمر الكلية بمحافظة الدقهلية اليوم الأربعاء، إلغاء إخلاء سبيل المتهمين في واقعة "قتيلة طفاية الحريق" والتي تسببت في مقتل فتاة أثناء الاحتفال بفرح شعبي، واستمرار حبس المتهمين 15 يومًا احتياطيًا بعد استئناف النيابة العامة على قرار محكمة ميت غمر الجزئية، بإخلاء سبيل 3 متهمين بكفالة 100 ألف جنيه لكل منهم.

واستأنفت النيابة العامة اليوم على قرار محكمة جنح ميت غمر، بإخلاء سبيل المتهمين الثلاثة في «فرح الدقهلية» والمعروف إعلاميا بفرح «عبدة الشيطان» بضمان مالي 100 ألف جنيه لكل متهم، وترافع المدعي بالحق المدني وانتهت الجلسة بقرار المحكمة باستمرار حبس المتهمين 15 يومًا.

وقال حسام الراعي، محامي أسرة الضحية "ميادة": "ترافعنا أمام المحكمة اليوم، وطالبنا باستمرار حبس المتهمين الذين تسببوا في وفاة الضحية".

وأكد المحامي، أن الاتهامات ثابتة في حق المتهمين، وصدر قرار حبسهم بعد إطلاع النيابة العامة على الفيديوهات.

كان اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا بالحادث، وجرى ضبط "السعيد. ع. ل - 20 عامًا - نقاش"، مقيم بذات القرية، المتهم الرئيسي الذي كان يلهو بالطفاية المتسببة بالحادث، كما أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار "جمال. م. م - 20 عامًا"، و"أحمد. أ. م"، المقيم بقرية أتميدة والوارد اسميهما في التحقيقات، واستعجال تقرير الطب الشرعى الخاص بتعاطي المخدرات من عدمه والخاص بالمتهم الأول المحبوس.

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