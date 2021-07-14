آلام تنقل الرئيس البرازيلي إلى المستشفى

أعلنت السلطات فى البرازيل، عن نقل الرئيس جاير بولسونارو إلى المستشفى، اليوم الأربعاء لتحديد سبب معاناته من آلام مزمنة في البطن.

وقال بيان لمكتب الرئاسة في البرازيل، إن بولسونارو ذهب إلى المستشفى العسكري في العاصمة برازيليا ومن المتوقع أن يخضع للفحص والمراقبة لمدة تتراوح بين 24 و 48 ساعة، على الرغم من أنه ليس بالضرورة أن يكون في المستشفى.

وأضاف المكتب أن الرئيس بولسونارو يشعر بحالة صحية جيدة ويعمل بشكل جيد.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن بولسونارو قد تم إدخاله لإجراء فحوصات طبية غير محددة بعد أن شعر بآلام في البطن خلال الساعات الأولى من اليوم الأربعاء.

وأثارت صحة بولسونارو جدلا، خلال فترة رئاسته، بعد تعرضه للطعن وإصابة خطيرة في الأمعاء أثناء الحملة الانتخابية في عام 2018، وفي يوليو من العام الماضي، أصيب بولسونارو بـفيروس كورونا، لكنه تعافى.