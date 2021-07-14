نينوى.. معالجة مخلفات حربية للمجاميع الارهابية

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية مكافحة المتفجرات، اليوم الاربعاء، عن معالجة مخلفات حربية للمجاميع الإرهابية وفق الإجراءات القياسية في محافظة نينوى.

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "بعد ورود نداء الى خبراء مكافحة المتفجرات في محافظة نينوى يفيد بوجود أجسام غريبة بالجانب الأيمن للمحافظة، تم على الفور تشكيل فريق عمل مختص والتوجه الى محل الحادث، وبعد الكشف تبين وجود حزام ناسف، ورمانتين يدوية، ومقذوف حربي من مخلفات المجاميع الإرهابية".



واضافت انه "تمت معالجتها وفق الإجراءات القياسية من قبل خبراء مكافحة المتفجرات".

