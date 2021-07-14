الكمارك تمنع دخول حاويات مخالفة في أم قصر

وقالت الهيئة في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "كوادرها تمكنت من ضبط (٤) حاويات (مواد تعقيم وبخور ودراجات نارية مستعملة) ومواد متنوعة مخالفة للضوابط والتعليمات في مركز كمرك ام قصر الاوسط".

وأشار البيان إلى أن "عملية الضبط تمت بالتعاون مع شرطة الكمارك و الاجهزة الساندة في الميناء"، مبينة أنه "تم اتخاذ الأجراءات القانونية بحقها وفقا للقانون".

