انت الان تتابع خبر الكمارك تمنع دخول حاويات مخالفة في أم قصر والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت هيئة الكمارك العامة، اليوم الأربعاء، ضبط 4 حاويات مخالفة في مركز كمرك ام قصر الاوسط.
وقالت الهيئة في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "كوادرها تمكنت من ضبط (٤) حاويات (مواد تعقيم وبخور ودراجات نارية مستعملة) ومواد متنوعة مخالفة للضوابط والتعليمات في مركز كمرك ام قصر الاوسط".
وأشار البيان إلى أن "عملية الضبط تمت بالتعاون مع شرطة الكمارك و الاجهزة الساندة في الميناء"، مبينة أنه "تم اتخاذ الأجراءات القانونية بحقها وفقا للقانون".
وأشار البيان إلى أن "عملية الضبط تمت بالتعاون مع شرطة الكمارك و الاجهزة الساندة في الميناء"، مبينة أنه "تم اتخاذ الأجراءات القانونية بحقها وفقا للقانون".