حزب الله يتضامن مع العراق بعد فاجعة الناصرية

بغداد - ياسين صفوان - أكد حزب الله اللبناني، اليوم الأربعاء، تضامنه مع العراق، وذلك بعد الحريق الذي طال مستشفى الحسين في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار.

وقال الحزب في بيان، ورد لـ الخليج 365، "يتقدم حزب الله من العراق الشقيق قيادة وشعبا بأحر التعازي وأصدق مشاعرالمواساة بالشهداء الابرار الذين قضوا في حادث الحريق الذي وقع في مستشفى الناصرية، ويسأل الله العلي القدير أن يتغمدهم برحمته الواسعة ويلهم اهلهم الصبر، وأن يمن على الجرحى بالشفاء التام".



وأضاف البيان، "اذ يؤكد حزب الله وقوفه الدائم إلى جانب الاخوة العراقيين الاعزاء وتضامنه معهم، يعتقد ان الشعب العراقي قادر باذن الله على لملمة الجراح ومعالجة آثار هذه المحنة، والحيلولة دون تكرارها وتخطي كل الصعوبات الاقتصادية والمعيشية التي يرزح تحتها".

