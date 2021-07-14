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البرلمان يرفع جلسته الى اشعار اخر

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بغداد - ياسين صفوان - رفع مجلس النواب جلسته المقرر عقدها اليوم الأربعاء، حتى اشعار آخر.
ولم تذكر الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، حتى اللحظة، أسباب رفع الجلسة.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "نائب رئيس مجلس النواب، بشير حداد، استأنف أعمال الجلسة الرابعة، من الدورة النيابية الرابعة، السنـة التشريعية الثالثة، الفصـــل التشريعـــي الثاني".


وعقد مجلس النواب، أمس الثلاثاء، جلسته برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي.

وخلال الجلسة، أعلن الحلبوسي تضمين جدول الاعمال فقرة مناقشة (حريق مستشفى الحسين التعليمي)، على أن يتم استكمال باقي الفقرات، الاربعاء.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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