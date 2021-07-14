الاستخبارات تطيح بـ'مجهز أسلحة داعش' في الانبار

وقالت الخلية في بيان، ورد لـ الخليج 365، إنه "بمعلومات غاية بالدقة لاحد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع - قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار- والتي اكدت دقة المعلومات المقدمة اليها من شعبة استخبارات الفرقة العاشرة حول تواجد احد العناصر الارهابية الخطيرة التي تقوم بتجهيز الاسلحة والاعتدة لعناصر داعش الارهابي بالانبار".وأضافت، أنه "على ضوء تلك المعلومات قامت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع قوة برية من الفوج الثاني لواء المشاة ٤٠ بنصب كمين للارهابي في سيطرة الكناطر بقضاء الكرمة الانبار ، والقبض عليه".

وأشارت إلى أنه "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤إرهاب، وجرى تسليمه لجهة الطلب".

