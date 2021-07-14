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انت الان تتابع خبر العراق يسجل أعلى حصيلة إصابات بجائحة كورونا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، الموقف الوبائي والتلقيحي اليومي لجائحة كورونا في العراق، مسجلة أعلى حصيلة إصابات منذ تفشي الوباء.
وقالت الوزارة في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "كوادرها سجلت 9635 حالة إصابة، و 5813 حالة شفاء، و 47 وفاة بالفيروس".
وأشارت إلى تلقي 37280 شخصاً للقاح كورونا في عموم البلاد، خلال يوم واحد.
وأشارت إلى تلقي 37280 شخصاً للقاح كورونا في عموم البلاد، خلال يوم واحد.