العراق يسجل أعلى حصيلة إصابات بجائحة كورونا

وقالت الوزارة في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "كوادرها سجلت 9635 حالة إصابة، و 5813 حالة شفاء، و 47 وفاة بالفيروس".

وأشارت إلى تلقي 37280 شخصاً للقاح كورونا في عموم البلاد، خلال يوم واحد.

