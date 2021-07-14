البرلمان يعقد جلسته برئاسة الحداد

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "نائب رئيس مجلس النواب، بشير حداد، استأنف أعمال الجلسة الرابعة، من الدورة النيابية الرابعة، السنـة التشريعية الثالثة، الفصـــل التشريعـــي الثاني".وعقد مجلس النواب، أمس الثلاثاء، جلسته برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي.

وخلال الجلسة، أعلن الحلبوسي تضمين جدول الاعمال فقرة مناقشة (حريق مستشفى الحسين التعليمي)، على أن يتم استكمال باقي الفقرات، الاربعاء.

