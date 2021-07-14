إليكم أكثر الدول تضرراً من وباء كورونا وفقاً لجامعة جونز هوبكنز

14 يوليو , 2021 Photo Credit: Taylor Brandon/ Unsplash أفادت جامعة "جونز هوبكنز الأميركية" بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 178.7 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 4 ملايين وفاة. وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 187.739.616، وإجمالي الوفيات 4.047.966.

وتصدرت الولايات المتحدة الأميركية قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ607763 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 33.914.193. تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ535838 حالة فاة، وإجمالي الإصابات 19.151.993.

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 410784، وإجمالي إصابات 30.907.282. وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ235277 وإجمالي إصابات 2.604.711.

وفي المرتبة الخامسة بيرو بإجمالي وفيات 194488، وإجمالي إصابات 2.081.557. وسادساً روسيا بإجمالي وفيات 142102، وإجمالي إصابات 5.762.211.



وفي المرتبة السابعة بريطانيا بإجمالي وفيات 128747، وإجمالي إصابات 5.210.241. وفي المرتبة الثامنة إيطاليا بإجمالي وفيات 127808 وإجمالي إصابات 4.273.693.

وفي المرتبة التاسعة كولومبيا بإجمالي وفيات 113335، وإجمالي إصابات 4.530.610. تلتها في المرتبة العاشرة فرنسا، بإجمالي وفيات 111597، وإجمالي إصابات 5.882.945. أسترازينيكا تبحث تطوير لقاحها لتجنّب حدوث جلطات دموية

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