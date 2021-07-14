صالح: فاجعة المستشفى في ذي قار نتاج الفساد وسوء الإدارة

أكد رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح اليوم أن "فاجعة المستشفى في ذي قار نتاج الفساد المستحكم وسوء الإدارة، بحسب ما افادت "وكالة الأنباء العراقية".

وقال :"إن فاجعة مستشفى الحسين في ذي قار، وقبلها مستشفى ابن الخطيب في بغداد، نتاج الفساد المستحكم وسوء الإدارة الذي يستهين بأرواح العراقيين ويمنع إصلاح أداء المؤسسات".

وشدد على أن "التحقيق والمحاسبة العسيرة للمقصرين هو عزاء أبنائنا الشهداء وذويهم"، لافتا الى أنه "لا بد من مراجعة صارمة لأداء المؤسسات وحماية المواطنين".

وأفادت دائرة الصحة في ذي قار، بأن عدد ضحايا حريق مستشفى الحسين ارتفع إلى 58 شخصا.

وأعلنت مديرية صحة ذي قار في العراق حالة الطوارئ بعد الحريق بالمستشفى المخصصة لعزل مصابي كورونا.

وعقد رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، في وقت متأخر من ليلة الاثنين، اجتماعا طارئا بشأن الحادثة وأعلن الحداد العام على أرواح الضحايا. كما أمر بالبدء بتحقيق حكومي عالي المستوى، للوقوف على أسباب الحريق.

وقرر الاجتماع عزل وحجز كل من: مدير صحة ذي قار، مدير المستشفى، مدير الدفاع المدني في المحافظة وإخضاعهم للتحقيق.