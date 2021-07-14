تحالف أردوغان يناور لدفن لغز أسلحة "الانقلاب" المفقودة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لغز جديد يلف مسرحية "الانقلاب" يحاول النظام الحاكم في تركيا دفنه عبر مواجهته في البرلمان.

وهو ما جسده رفض اقتراح تقدم به حزب الشعوب الديمقراطي (كردي) إلى رئيس الجمعية الوطنية الكبرى (البرلمان) بشأن التحقيق في مصير الأسلحة المفقودة خلال ما سُميت "محاولة انقلاب" شهدتها تركيا صيف 2016.

ووفق ما طالعته ”الخليج 365” في وسائل إعلام تركية بينها صحيفة "سوزجو" المعارضة، فإن نواب حزب العدالة والتنمية وحليفه الحركة القومية، صوتوا ضد المقترح.

"الشعوب الديمقراطي" الذي قدم المقترح عبر نائبيه ميرال دانش بشتاش، وساروهان أولوتش، قال في بيان له إن "حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية رفضا اقتراحنا بفتح تحقيق برلماني للعثور على الأسلحة المفقودة التي تم توزيعها بعد 15 يوليو / تموز، وإجراء التحقيق اللازم بشأن هذه المسألة".

وفيما استنكر الحزب رفض المقترح، اعتبر أن "الحكومة فضّلت التستر على الأسلحة المفقودة".

أسلحة ليلة الانقلاب

وقبل اتهم زعيم المافيا التركية سادات بكر، وزير الداخلية سليمان صويلو، بضلوعه في عملية توزيع أسلحة غير مسجلة ليلة "الانقلاب" على المدنيين.

وقال بكر في تغريدة طالعتها ”الخليج 365” إن "صويلو وزع أسلحة غير مسجلة عقب محاولة الانقلاب أيضا".

وفسرت وسائل إعلام تركية قول بكر "أيضا" في تغريدته، بتورط صويلو في توزيع أسلحة قبل وأثناء تلك الليلة التي تقول المعارضة إنها كانت "مسرحية مدبرة من قبل النظام الحاكم".

وأثارت تصريحات زعيم المافيا الذي يسميه الكثيرون في تركيا بـ"الريس" الجدل في الشارع التركي، وأصبحت فيديوهاته وتغريداته مادة دسمة للإعلام المحلي والدولي، بعد أن تحدث عن فضائح هزت عرش النظام الحاكم.