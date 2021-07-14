إيران تحرض مليشياتها في العراق للتصعيد ضد القوات الأمريكية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت ثلاثة مصادر من فصائل مسلحة ومصدران أمنيان عراقيان مطلعان لوكالة رويترز إن قياديا بارزا بالحرس الثوري الإيراني دعا المليشيات إلى تكثيف هجماتها على الأهداف الأمريكية وذلك في اجتماع عقد في بغداد الأسبوع الماضي.

وتعرضت القوات الأمريكية في العراق وسوريا لهجمات عدة مرات في أعقاب زيارة وفد إيراني بقيادة حسين طائب رئيس الاستخبارات بالحرس الثوري والتي جاءت بعد ضربات جوية أمريكية ضد فصائل مسلحة تدعمها إيران على الحدود السورية العراقية في 27 يونيو.

ونقلت الوكالة عن المصادر الثلاثة من الفصائل المسلحة التي حصلت على إفادة عن الاجتماع إنه "على الرغم من تشجيع الفصائل على الانتقام إلا أن الإيرانيين نصحوا العراقيين بعدم الذهاب بعيدا في هذا الطريق لتجنب حدوث تصعيد كبير".

أحد المصادر الثلاثة، والذي لم تسمه رويترز مكتفية بالقول إنه "قائد كبير بفصيل محلي مسلح اطلع على الاجتماع"، أوضح أن الإيرانيين نصحوهم بتوسيع نطاق هجماتهم بشن عمليات انتقامية ضد القوات الأمريكية في سوريا.

وبحسب ما نقلته رويترز عن مسؤول كبير في المنطقة أطلعته السلطات الإيرانية على زيارة طائب فأن "رئيس استخبارات الحرس الثوري اجتمع مع عدد من قادة الفصائل المسلحة العراقية أثناء الزيارة ونقل لهم رسالة الزعيم الأعلى بمواصلة الضغط على القوات الأمريكية في العراق حتى ترحل عن المنطقة".

ومنذ الضربات الجوية الأمريكية، زادت الهجمات على القوات الأمريكية وعلى العسكريين أو القواعد التي يعملون بها في العراق واتسع نطاقها إلى شرق سوريا.