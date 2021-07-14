سفير الإمارات بإسرائيل: نأمل أن يمثل افتتاح السفارة حجر زاوية في العلاقات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعرب السفير الإماراتي لدى إسرائيل، محمد محمود آل خاجة، عن أمله في أن يكون افتتاح سفارة بلاده في تل أبيب "حجر زاوية" في العلاقات بين البلدين.

وأضاف آل خاجة في مراسم افتتاح السفارة في تل أبيب اليوم الأربعاء أنه "حان الوقت لنهج وتفكير جديدين لتحديد مسار أفضل لمستقبل المنطقة".



وتابع: "نأمل أن يمثل افتتاح سفارة دولة الإمارات في تل أبيب حجر زاوية في العلاقات المتنامية بين بلدينا وشعبينا".

وافتتحت الإمارات رسميا، اليوم الأربعاء، سفارتها في تل أبيب بحضور إسحاق هرتسوغ رئيس دولة إسرائيل ومريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي.

يأتي ذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية على ضوء الاتفاق الإبراهيمي للسلام التاريخي الذي تم توقيعه بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل في سبتمبر/أيلول 2020.



وفي كلمته، قال هرتسوغ: "إن افتتاح سفارة دولة الإمارات في تل أبيب يعد مرحلة جديدة في رحلتنا المشتركة نحو مستقبل يسوده السلام والازدهار والأمن للشرق الأوسط".

وأضاف: "لقد كانت رؤية علم الإمارات يرفرف بفخر في تل أبيب حلما بعيد المنال قبل عام واحد فقط من نواح كثيرة إلا أنها باتت اليوم أمرا طبيعيا".

من جهتها، أشادت المهيري بالتقدم الذي تشهده العلاقات بين دولة الإمارات وإسرائيل منذ توقيع الاتفاق الإبراهيمي للسلام.

وتعليقا على الافتتاح التاريخي لسفارة دولة الإمارات في تل أبيب، قالت: "هذه حقبة جديدة من التطور والازدهار لبلدينا.. إن افتتاح السفارة يمثل علامة فارقة وسيسهل تبادل المعارف والخبرات عبر مختلف القطاعات الحيوية ونتطلع إلى تعزيز التعاون بما يسهم في تحقيق رؤيتنا".