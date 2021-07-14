الرئيس المصري يؤكد دعم بلاده الكامل لاستعادة الاستقرار في لبنان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء على دعم مصر الكامل للمسار السياسي للمكلف برئاسة الحكومة اللبنانية سعد الحريري من أجل استعادة الاستقرار في لبنان.



جاء ذلك خلال استقبال السيسي اليوم سعد الحريري وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، حسبما أفاد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي.

وقال المتحدث، في بيان صحفي اليوم، إن السيسي رحب بسعد الحريري في مصر، مؤكداً دعم مصر الكامل للمسار السياسي للحريري الذي يهدف لاستعادة الاستقرار في لبنان والتعامل مع التحديات الراهنة، فضلاً عن جهود تشكيل الحكومة.

وشدد السيسي على أهمية تكاتف مساعي الجميع لتسوية اية خلافات في هذا السياق لإخراج لبنان من الحالة التي يعاني منها حالياً، بإعلاء مصلحة لبنان الوطنية، بما يساعد على صون مقدرات الشعب اللبناني الشقيق ووحدة نسيجه الوطني.

من جانبه، أشاد الحريري بجهود مصر الحثيثة والصادقة لحشد الدعم الدولي للبنان على شتى الأصعدة في ظل استمرار التحديات الصعبة التي يواجهها الشعب اللبناني، خاصةً على المستوى السياسي والاقتصادي.

وأكد اعتزاز لبنان بالعلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط الدولتين، والتي تقوم على أسس من التضامن والأخوة، وتقدير بلاده للدور المصري الحيوي كركيزة أساسية في حفظ الاستقرار بها والمنطقة العربية ككل.

وأوضح المتحدث أن اللقاء تناول استعراض المشهد السياسي اللبناني، بالإضافة إلى سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي القائمة بين البلدين الشقيقين، وكذا مناقشة تطورات أبرز الأوضاع الإقليمية.