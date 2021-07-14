هولندا تشهد ارتفاعاً بنسبة 500٪ في حالات كوفيد-19 عقب إلغاء جميع القيود

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

شهدت هولندا ارتفاعاً بنسبة 500٪ في حالات كوفيد-19 عقب إلغاء جميع القيود، وفقاً لما نشرته صحيفة "غارديان" البريطانية اليوم.



وأورد التقرير أنباءً من هولندا هذا الصباح تفيد إن هنالك بعض العلامات المقلقة، حيث ذكرت شبكة "سكاي نيوز" إن ارتفاع الحالات يعزى تقريباً لإلغاء معظم القيود المتبقية وإعادة فتح النوادي الليلية في أواخر يونيو.

تم إغلاق النوادي الليلية مجدداً حتى تاريخ 13 أغسطس، وسيتعين القرار إغلاق الحانات عند منتصف الليل.

الجدير بالذكر أنه قد ثبتت إصابة ما يقارب 52 ألف شخص في هولندا بكوفيد19 خلال الأسبوع الماضي، بزيادة تتعدى الـ 500%.

قال المسؤولون إنه من بين الإصابات التي يمكن تتبع مصدرها، حدث 37٪ منها في أماكن للضيافة، كالنوادي والحانات. ومع ذلك، هنالك علامات إيجابية هي البلاد، ألا وهي أن معدل إدخال المرضى للمستشفيات في هولندا قدر بنحو 11٪، وهو ما يعادل 60 مريضاً فقط.

وكقراءة مستقبلية، فإن الأوضاع المتأرجحة بين إعادة الفتح وفرض القيود قد تستمر في جميع أنحاء أوروبا لبعض الوقت.