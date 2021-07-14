حاكم دبي يأمر بالإفراج عن 520 نزيلاً بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أمر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الامارات رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكم إمارة دبي، بالإفراج عن 520 نزيلاً من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية في دبي ومن مختلف الجنسيات، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.



وأكد المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي أن أمر الإفراج الصادر عن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يعود إلى حرصه في مثل هذه المناسبات على إدخال البهجة والسرور على نفوس ذوي المشمولين وعائلاتهم، وإعمالاً لمبدأ إتاحة الفرصة أمام أناس أخطأوا في حق أنفسهم ومن حولهم باقتراف أفعال وضعتهم تحت طائلة القانون، لمراجعة أنفسهم والعودة إلى حياتهم مرة أخرى كأشخاص نافعين لأسرهم ومجتمعهم في إطار من الالتزام الكامل بالقانون والابتعاد عن مخالفة أحكامه بأي شكل من الأشكال.

وأوضح النائب العام لإمارة دبي أن النيابة العامة باشرت على الفور التنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي لتنفيذ أمر الإفراج في أسرع وقت لتمكين المشمولين بالعفو من مشاركة ذويهم الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.