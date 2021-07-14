الصحة العراقية: حريق مستشفى الحسين التعليمي بمحافظة ذي قار أسفر عن وفاة 60 شخصا فقط

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة العراقية، الأربعاء، أن الحريق الذي اندلع بمستشفى الحسين التعليمي بمحافظة ذي قار أسفر عن وفاة 60 شخصا فقط.



وقللت الوزارة بذلك بمقدار الثلث إحصائيات كان تم إعلانها، الثلاثاء، وأكدت الوزارة، في بيان، "عدم صحة ما يتم تداوله من أرقام للضحايا في بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي".

وقالت: "بعد انتهاء أعمال الدفاع المدني والطب العدلي في محافظة ذي قار، بلغ مجموع شهداء حادثة ردهة العزل (النقاء) في مستشفى الإمام الحسين 39 شهيدا معلوم الهوية و 21 شهيدا مجهول الهوية".

وأضافت أنه يتم حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد هويات الجثث مجهولة الهوية.

وأكدت الوزارة أنها "المصدر الرسمي الوحيد للمعلومات والإحصائيات"، وأهابت بوسائل الإعلام اعتماد المصدر المخول.

وكانت دائرة صحة ذي قار أعلنت، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الحادث إلى 92 قتيلا وأكثر من 50 مصابا.