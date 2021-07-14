شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القاهرة تدعو كافة الأطراف اللبنانية إلى تغليب المصلحة العليا بمنأى عن أي مصالح ضيقة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 يوليه 2021

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دعت القاهرة، الأربعاء، كافة الأطراف اللبنانية إلى تغليب المصلحة العليا بمنأى عن أي مصالح ضيقة.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم، رئيس الوزراء اللبناني المُكلف سعد الحريري الذي بدأ زيارة للقاهرة غير محددة المدة.

وأكد شكري على "دعم مصر للُبنان الشقيق للخروج من الوضع الحالي، وضرورة تغليب كافة الأطراف اللبنانية للمصلحة العُليا للبنان بمنأى عن أي مصالح ضيقة"، وفق بيان للخارجية المصرية.