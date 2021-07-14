دولة الإمارات تعلن شفاء 1481 حالة جديدة من فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت الإمارات إجراء 286,676 فحصا جديدا خلال الساعات الـ24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.



يأتي ذلك ‌‎تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد والمخالطين لهم وعزلهم.

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في دولة الإمارات، وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 1,529 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 654,813 حالة.

‌‎‌‎وأعلنت الوزارة عن شفاء 1,481 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 632,775 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة 4 حالات مصابة وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1,880 حالة.

‌‎وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.