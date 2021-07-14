شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس"الوطنية للصحافة": الهيئة لا تدخر أى جهد لدعم ومساندة المؤسسات الصحفية القومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى عبد الصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة بوفد من النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام برئاسة مجدى البدوى، وبحضور وليد عبد العزيز وأسامة أبو باشا عضوى الهيئة ورؤساء اللجان النقابية بالمؤسسات الصحفية القومية.

وفى بداية اللقاء، أكد الشوربجى أن الهيئة لا تدخر أى جهد لدعم ومساندة المؤسسات الصحفية القومية، حيث حرصت على مدار العام الماضى على متابعة أداء المؤسسات الصحفية مالياً وإدارياً وصحفياً، ولم تتوان للحظة عن فتح جميع الملفات الشائكة وحلها؛ وهو ما انعكس بشكل واضح على أداء المؤسسات مؤكداً أن المتابعة اليومية والمستمرة هي أحد أدوات العمل الرئيسية للهيئة.

وقال مجدي البدوي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام إن الهيئة حريصة على مصلحة المؤسسات الصحفية القومية وجميع العاملين بها من صحفيين وإداريين وعمال، وأن النقابة تتواصل بشكل دائم مع الهيئة لحل أية مشكلات، حيث لا تدخر الهيئة أى جهد لحلها.

وأشاد الحضور بالجهود التي تبذلها الهيئة؛ خاصة الدورات التدريبة التى يتم تنظيمها للعاملين بالمؤسسات الصحفية؛ مناشدين الهيئة تنظيم دورات تدريبية لأعضاء اللجان النقابية بالمؤسسات لتعريفهم بدورهم وواجباتهم ومسئولياتهم، وهو ما استجابت له الهيئة على الفور كما طلب الحاضرون عقد لقاءات دورية مع الهيئة لطرح المشكلات التي تواجه العاملين بالمؤسسات، وقد أشاد رئيس الهيئة بهذا الاقتراح وأبدى ترحيبه بهذه الفكرة، مؤكداً على ضرورة التواصل بين جميع الأطراف المعنية.

وفى نهاية اللقاء، قدم البدوى درع النقابة تكريماً للشوربجى، لما يبذله من جهود لخدمة جميع العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية.