شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسيوط يستعرض خطة رصف الطرق أمام "محلية النواب": خصصنا 300 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، خلال اجتماعها اليوم، المنعقد بحضور محافظ أسيوط، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد حمدي دسوقي، بشأن قيام محافظ أسيوط باستنزاف ميزانية المحافظة في رصف الطريق الدائري التابع للهيئة العامة للطرق والكباري بمبلغ 25 مليون جنيه مخصصة لرصف الشوارع الداخلية بالمحافظة، وذلك بالرغم من وجود شوارع كثيرة بالمحافظة تحتاج إلى رصف.

وانتقد النائب محمد حمدى دسوقى، الأجهزة التنفيذية فى المحافظة، بسبب مشاكل الطرق المرصوفة، وقال إن بعض الشوارع القديمة أفضل من المرصوفة حديثًا.

كما انتقد دسوقي، عدم عرض المحافظة خريطة وخطة الشوارع قبل الرصف، قائلا: "النواب أدرى بأولويات الشوارع التي تحتاج للرصف في المدن والمراكز"، وطالب بتشكيل لجنة فنية لمراجعة الطرق المرصوفة وفحصها وبيان مطابقتها للمواصفات، وعدم إسناد عملية الرصف لجهة واحدة.

وتابع النائب مقدم طلب الإحاطة: "رصف الطريق السريع له مواصفات وداخل المدن له مواصفات وسعر تقديري متعارف عليه".

من جانبه، قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط: "اتفق مع النواب في كثير مما قالوا، والمحافظة كلها تحتاج لرصف"، مضيفا أنه عقب توليه منصب المحافظ عقد اجتماعات ووضع مع المسئولين التنفيذيين خطة لرصف الشوارع لتليق بمحافظة أسيوط، مشيرا إلى تخصيص مبلغ ضخم لرصف المحافظة".

ولفت إلى توزيع كتب دورية على المسئولين في الأحياء والمدن، متابعا: "لأقول للبهوات في الأجهزة التنفيذية في المحافظة كيف نرصف طريق".

وأوضح محافظ أسيوط، أنه تم تشكيل لجنة فنية وعقد عدة جلسات والعمل على توفير الخدمة والجودة، قائلا: "قلنا لابد أن نعمل أحسن حاجة للجودة لأننا هنتحاسب حساب عسير، أمام الله وأمام القيادة السياسية التي كلفتنا بهذا التكليف".

ولفت سعد، إلى تلقيه خطابًا من وزارة التنمية المحلية، وهو معمم على كل المحافظات يفيد بتوقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التنمية المحلية وهيئة الطرق والكباري، لتكون الجهة المسئولة عن الرصف في المحافظات، مشيرا إلى استعانة الهيئة بشركات تتولى الرصف.

واستطرد: "تم عقد بروتوكول وتخصيص مبلغ للرصف قيمته 300 مليون جنيه"، ولفت إلى نزوله ومتابعته المستمرة لأعمال الرصف، مشيرا إلى ملاحظاته بعدم مطابقة بعض الشوارع للمواصفات وإبلاغ هيئة الطرق والكباري.

وقال المحافظ: "كلمت وزير النقل، أرسل لي رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، واتكلمنا في الفنيات، ولم تعجبني شوارع في حي شرق وحي غرب لكن في بقية المدن رصف على مستوى عالى من الجودة".

وأضاف: "تم سحب الشركة بالكامل وبدأوا ينزلوا شركات أخرى، أقسم بالله ولا مليم اتصرف لسه الشوارع التي بها ملاحظات، ولا مليم اتصرف وسحبوا الشركة ومش هيتصرف ولا مليم، ورئيس الحي والمدينة مسئول عن الاستلام ولجان فنية من كلية الهندسة".

من جهتها، أوضحت مدير مديرية الطرق والكباري بمحافظة أسيوط، فيفي سليمان، أن المديرية تشارك في الإشراف والاستلام، وتسجل ملاحظات ظاهرية وملاحظات أخرى تظهر وقت الاستلام.

وأضافت أن المشاكل أكثر مسجلة بشوارع حي شرق وبعض شوارع حي غرب، ولفتت إلى أن الهيئة العامة للطرق والكباري تكلف خمس شركات بالعمل في الرصف وأوقفت التعامل مع شركة واحدة بعد الشكاوى التي تكررت بشأن الطرق المرصوفة.