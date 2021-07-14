شكرا لقرائتكم خبر عن تحسن جودة الحياة أبرزها.. تقرير يستعرض الأثر الإيجابى لحياة كريمة على المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أصدرت تقريرا فى منتصف يناير 2021 حول أثر المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والذى أوضح أن المرحلة الأولى من المبادرة -التي بدأت في يوليو 2019 حتى نهاية 2020- تضمنت 143 قرية في 46 مركزا بحوالي 11 محافظة، ليصل عدد المستفيدين إلى 1.8 مليون مستفيد.

وفيما يتعلق بتقييم أثر المبادرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ أوضح تقرير الوزارة أن "حياة كريمة" استطاعت أن تحقق إنجازات عدة على صعيد الهدف الثالث، الرابع، السادس، الثامن، والحادي عشر، على النحو التالي:

أولًا- الهدف الثالث (الصحة الجيدة والرفاه): شهد معدل التغطية بالخدمات الصحية تحسنًا بنحو 24 نقطة مئوية خلال المرحلة الأولى من المبادرة وذلك من خلال

- تنفيذ 255 قافلة طبية، 1335 عملية جراحية، وتوفير 538 جهازا تعويضيا، 5420 عملية عيون، وتوفير 16.5 ألف نظارة طبية.

- الانتهاء من إنشاء وتطوير 12 وحدة صحية، والانتهاء من 56 وحدة صحية خلال العام المالي 2020/2021.

ثانيًا- الهدف الرابع (التعليم الجيد): تحسن معدل التغطية بالخدمات التعليمية بحوالي 12 نقطة مئوية عبر القيام بالآتي:

- إتاحة خدمات تعليمية في 3 قرى محرومة، والانتهاء من تطوير 7 حضانات، ومحو أمية 3 آلاف مواطن.

- الانتهاء من إنشاء وتطوير 45 مدرسة تشمل 717 فصلا دراسيا، مع تشييد 127 مدرسة تشمل 1493 فصلا دراسيا بانتهاء العام المالي 2020/2021.

ثالثًا- الهدف السادس (المياه النظيفة والنظافة الصحية): ارتفع معدل التغطية بالصرف الصحي بحوالي 46 نقطة مئوية بفضل الجهود الآتية:

- تركيب 706 خزانات صرف صحي منزلي، و1559 وصلة صرف صحي منزلي.

- مد شبكات مياه بأطوال 7 كم، بالإضافة إلى تركيب 1637 وصلة مياه للمنازل، وإنشاء وتطوير 49 بئرا للمياه جوفية، وتوصيل خدمة الصرف الصحي لعدد 21 قرية.

رابعًا- الهدف الثامن (العمل اللائق ونمو الاقتصاد): تم إتاحة مشروعات صغيرة بقيمة 438 مليون جنيه وتوفير 71 ألف فرصة عمل بمحافظات أسيوط، سوهاج، قنا، القليوبية، المنيا، أسوان، الأقصر، البحيرة، الوادي الجديد.

خامسًا- الهدف الحادي عشر (مدن ومجتمعات محلية ومستدامة):

استطاع فريق عمل المبادرة القيام بالعديد من الإنجازات خلال المرحلة الأولى فقط فيما يتعلق بالهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة، وهو ما يُمكن تلخيصه على النحو الآتي:

- رفع كفاءة 11.6 ألف منزل، ورصف طرق بأطوال 160 كم، وإنشاء وتطوير 11 وحدة بيطرية.

- تركيب 11 ألف عامود إنارة، وإنشاء وتطوير 21 مركز شباب وملعب خماسي، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير 9 وحدات اجتماعية.

وساهمت كافة الإنجازات سابقة الذكر في تحسن مؤشر جودة الحياة في القرى التي تم تطويرها خلال المرحلة الأولى بحوالي 18 نقطة مئوية، وانخفاض متوسط معدل الفقر فيها بحوالي 14 نقطة.