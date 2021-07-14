بعد إلغاء الفعاليات.. كيف يقضي الأطفال يومهم في معرض الكتاب؟ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتابة وتصوير- شروق غنيم:

تردد انتاب بسمة العامري في المجئ إلى معرض الكتاب هذا العام، يُحب صغارها فعاليات الأطفال خلال الحدث الثقافي، من مسرح وغناء ورسم ولعب، فضلًا عن شراء الكتب، لكنها حسمت أمرها في النهاية وذهبت، لا سيما أنه أُلغي العام الماضي، لكن بينما كانت تجوب أرجاء المكان، وجدت ضالة أطفالها في رُكن صغير.

في مكان خاص باسم "معرض كتاب الطفل"، تستقر دور النشر والمؤسسات المهتمة بالأطفال، من بينهما "نون". لاحظت مريم شريف والمسئولين عن المكان في أول أيام المعرض أثر غياب الفعاليات على بعض الأطفال "الأمهات كانت بتحكي لنا ده وهي بتشتري كتب مننا"، لذا فكروا في تخصيص مساحة صغيرة للرسم.

كرسيان، طاولة صغيرة، ألوان ورسوم بالأبيض والأسود؛ كانت وسيلة "نون" لإبهاج الأطفال مع الحرص على اتباع الإجراءات الاحترازية بعد مرور خمسة أيام من المعرض "في أطفال بتتعب من كتر المشي، فالأمهات بدأت تسيبهم معانا وتكمل هي بحث عن الكتب، وترجع تاخدهم"، إذ يجلس بجوارهم أحد أعضاء فريق المؤسسة لمساعدتهم ومتابعتهم.

وانطلقت النسخة الـ"52" لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في 30 يونيو ويستمر حتى 15 يوليو 2021 بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، حيث يشارك في هذه الدورة 1218 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا من 25 دولة.

داخل مساحة الأطفال بالمعرض؛ ثمة أنشطة خاضها الأطفال وحدهم بعفوية، البعض أفرغ الألعاب التعليمية التي اقتناها خلال الزيارة وبدأ باللعب بها، أخرون لم يقاوموا حماسهما وشرعا في قراءة الحواديت على جانبي الطريق، فيما بدأ أحمد ومحمد اللعب بالبالونات وكأنها كُرة قدم.

ويبلع عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والأجنبية 823 دار نشر، حيث يبلغ عدد الناشرين المصريين من كتاب الأطفال 47 دار نشر، و27 دار نشر للوسائل التعليمية.

اتبعت دار نشر الخدمة الروحية المنهج ذاته مع الأطفال؛ إذ وضعت طاولة صغيرة بها بعض أوراق الرسم والتلوين للصغار، يقول جمال إسحاق من الدار لمصراوي إن الفكرة مجرد ورشة عمل بسيطة، تُبهج الطفل، كما أنها تحافظ على سلامته، وحين يكثر عدد الأطفال حول الطاولة يبدأون بتنظيم الأمر بالأدوار لعدم التكدس.

بينما تغادر، سألت بسمة العامري صغيرتها عن شعورها تجاه تجربتها بالمعرض "أجمل حاجة إنها راجعة بكتب وكمان ورقة رسم لونتها بنفسها"، فيما تتمنى أن يكون الأوضاع في العام المُقبل أفضل، وتعود أنشطة الأطفال لمعرض الكتاب مُجددًا.