طلاب الثانوية العامة بالسويس: امتحان الجبر في مستوى طالب كلية الهندسة

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس- حسام الدين أحمد:

اشتكى طلاب الثانوية العامة في السويس من صعوبة أسئلة امتحان الجبر والهندسة الفراغية، والذي وصفوه بأنه أكثر صعوبة من امتحان العربي الذي أدوه في اليوم الأول.

وقال الطلاب، إن الامتحان جاء في 25 سؤالًا، 5 منها مباشرة، أما باقي الأسئلة فتحتاج إلى عمليات حسابية طويلة للوصول إلى الناتج، ووصف الطلاب الأسئلة بأنها في مستوى طالب كلية الهندسة.

وأضاف الطلاب، أن بعض الأسئلة من خارج المنهج، فضلًا عن الوقت الذي استغرقه حل الأسئلة، التي تعتمد على التراكم الدراسي في الرياضيات وتعقيد في خطوات الإجابة.