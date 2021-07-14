الرئيس اللبناني: آمل أن يحمل لقاء اليوم مع المكلف بتشكيل الحكومة مؤشرات إيجابية

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت - (د ب أ):

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الأربعاء أن "الجهود لا تزال قائمة لتشكيل حكومة جديدة وآمل أن يحمل لقاء اليوم مع الرئيس المكلف سعد الحريري مؤشرات إيجابية".

وقال عون ، لدى استقباله في قصر بعبدا اليوم الموفد الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل: نؤيد المبادرة الفرنسية واللبنانيون شاكرون لما يبذله الرئيس إيمانويل ماكرون لمساعدة بلدهم".

وأشار إلى أن التحقيقات مستمرة في جريمة تفجير مرفأ بيروت ولا غطاء سياسي لأي مقصّر.

بدوره، دعا الموفد الرئاسي إلى الإسراع في تشكيل حكومة جديدة ومباشرة الإصلاحات التي تنادي بها فرنسا والمجتمع الدولي.

وقال إن "مؤتمر الدعم بداية الشهر المقبل يدخل في إطار حرصنا على الإستمرار في مساعدة لبنان".

ووفق الرئاسة اللبنانية عبر حسبابها على "توتير"، استعرض الجانبان العلاقات اللبنانية - الفرنسية والتطورات المتصلة بالأزمة الحكومية والتحضيرات الجارية لمؤتمر دعم لبنان والشعب اللبناني في بداية أغسطس المقبل.

وكان وزير التجارة الفرنسي فرانك ريستر شدد في بيان أمس على استعداد بلاده للعمل مع شركائها لإنشاء نظام عقوبات للضغط على المسؤولين عن التعطيل السياسي في لبنان.

وأشار إلى أن المساعدات الاقتصادية والمالية الدولية للبنان لا تزال مشروطة بإطلاق إصلاحات ذات مصداقية.

يذكر أن فرنسا تعتبر أحد شركاء لبنان السياسيين البارزين، وهي تدعم استقرار لبنان ووحدته واستقلاله وسيادته، وتعير اهتماما كبيرا لتعزيز مؤسسات الدولة، وتلتزم بدعم التطلعات التي عبر عنها الشعب اللبناني في ما يتعلق بالإصلاحات والحوكمة.

وتدعو إلى تشكيل حكومة تضطلع بتنفيذ الإصلاحات اللازمة لنهوض لبنان.