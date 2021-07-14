فيديو يقود مباحث أوسيم إلى عاطل تحرش بفتاة داخل ميكروباص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يظهر خلاله أحد الأشخاص داخل سيارة ميكروباص مصحوب بتعليق "متحرش".

جهود البحث للرائد حسام العباسي رئيس مباحث أوسيم, أمكن تحديد هوية ناشر مقطع الفيديو وتبين أنها (إحدى الفتيات - مقيمة بدائرة مركز شرطة أوسيم).

باستدعائها حضرت وبصحبتها والدتها التي قررت أنه حال استقلالها سيارة أجرة ميكروباص قام بالجلوس خلفها أحد الأشخاص وتحرش بها، وقيامها بتصويره بهاتفها المحمول.

عقب تقنين الإجراءات تمكن الرائد وليد كمال والنقيب إبراهيم فاروق معاوني مباحث أوسيم من تحديد هوية المتهم وضبطه (عاطل - مقيم بذات العنوان).

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.