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قائمة محدثة / أكثر الدول تضرّرًا من وباء "كورونا"

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اسماعيل عبد الحي - أفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية بإرتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس في العالم إلى أكثر من 186.7 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 4 ملايين وفاة.

 

وحسب بيانات الجامعة، بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 186.753.958 وإجمالي الوفيات 4.029.721.

 

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ607155 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 33.853.809.

 

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ533488 حالة فاة، وإجمالي الإصابات 19.089.940

 

في المرتبة الثالثة، تأتي الهند بإجمالي وفيات 408040، وإجمالي إصابات 30.837.222

 

وفي المرتبة الرابعة، المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ234969 وإجمالي إصابات 2.590.500

 

وفي المرتبة الخامسة، بيرو بإجمالي وفيات 193230، وإجمالي إصابات 2.078.815

 

وسادسا روسيا بإجمالي وفيات 140635، وإجمالي إصابات 5.713.351

 

وفي المرتبة السابعة، بريطانيا بإجمالي وفيات 128691، وإجمالي إصابات 5.139.162

 

وفي المرتبة الثامنة، إيطاليا بإجمالي وفيات 127775، وإجمالي إصابات 4.271.276

 

وفي المرتبة التاسعة، كولومبيا بإجمالي وفيات 111731، وإجمالي إصابات 4.471.622

 

تلتها في المرتبة العاشرة فرنسا بإجمالي وفيات 111515، وإجمالي إصابات 5.874.719

 

 

المصدر: نوفوستي

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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