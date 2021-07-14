عمدة لندن يطالب بفرض ارتداء الكمامات في الحافلات والقطارات

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طلب عمدة لندن صادق خان من هيئة النقل في العاصمة البريطانية فرض ارتداء الكمامة في الحافلات والقطارات للوقاية من فيروس كورونا "كشرط للنقل"، حتى بعد رفع القيود رسمياً في 19 يوليو.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية بي إيه ميديا عن عمدة لندن القول إنه "غير مستعد" لتعريض مستخدمي المترو والترام وغيرهما من مستخدمي وسائل النقل في العاصمة "للخطر" عبر إلغاء القواعد الخاصة بالكمامات بعد ما

يسمى "بيوم الحرية".

وبموجب شروط الاستخدام، سوف يحق لرجال السلطة التنفيذية رفض دخول أو خروج الركاب الذين يتبين أنهم غير ملتزمين أثناء استخدام شبكة النقل.

ويأتي الطلب بعد أن أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يوم الاثنين أن معظم القيود القانونية لمكافحة فيروس كورونا في انجلترا، بما في ذلك ارتداء الكمامة الإلزامي في العديد من الأماكن العامة المغلقة، سوف تنتهي الأسبوع المقبل كجزء من المرحلة الأخيرة من خريطة الطريق الخاصة به للخروج من إغلاق فيروس كورونا.

وبينما حث جونسون السكان على ممارسة "المسؤولية الشخصية" في الاستمرار في ارتداء الكمامات في "الأماكن المزدحمة والمغلقة"، دعا خلفه في مجلس المدينة هيئة النقل في لندن إلى المضي قدما عبر الاستمرار في فرض

استخدامها.