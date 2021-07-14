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كوريا الجنوبية تفرض قيوداً أشد صرامة مع تزايد إصابات كورونا

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  • ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 12:52
عربي ودولي

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شددت كوريا الجنوبية قيود التباعد الاجتماعي في معظم أنحاء البلاد اليوم الأربعاء لمكافحة أسوأ انتشار لوباء بعد يوم من ارتفاع الإصابات اليومية إلى رقم قياسي جديد مسجلة 1615.
وتجاوزت أحدث حصيلة يومية الرقم القياسي السابق للإصابات المسجلة يوم الجمعة الماضي والتي بلغت 1378، لتزيد المخاوف بشأن التفشي السريع لسلالة دلتا الأشد عدوى مع بطء حملة التطعيم.
وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن العدوى انتشرت بسرعة في مناطق حول العاصمة سول والمناطق المجاورة التي تنتشر فيها سلالة دلتا.
وقال رئيس وزراء كوريا الجنوبية يوم الخميس إن الحكومة ستشدد قواعد التباعد الاجتماعي في أغلب أنحاء البلاد إلى المستوى الثاني باستثناء بعض المناطق الجنوبية.

المصدر: وكالات

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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