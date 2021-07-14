البابا فرنسيس يغادر المستشفى

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 14 يوليو 2021 01:09 مساءً - منذ 12 دقيقة

ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الأربعاء، أن البابا فرنسيس غادر المستشفى في روما، بعد أن أجريت له عملية جراحية في الأمعاء قبل 11 يوما.

وشاهد مصورون عند مستشفى جيميلي سيارتين يرافقهما أمن الفاتيكان تغادران من مدخل جانبي في الساعة 11.00 صباحا (0900 بتوقيت غرينتش) بعد أن وضع موظفون كرسيا متحركا في إحدى السيارتين.

وكان زجاج نوافذ إحدى السيارتين مطليا باللون الأسود.

وأٌجريت للبابا (84 عاما) جراحة لاستئصال جزء من القولون يوم الرابع من تموز. ويوم الأحد الماضي ظهر على الملأ لأول مرة منذ إجراء الجراحة، حيث وقف لمدة عشر دقائق وهو يتحدث من شرفة من جناحه بالمستشفى.