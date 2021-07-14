بالصور.. عمليات بغداد تباشر بفتح وإعادة تنظيم طريق علوة الرشيد جنوبي العاصمة

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاربعاء، فتح وإعادة تنظيم طريق علوة الرشيد جنوبي العاصمة بغداد.

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "قيادة عمليات بغداد تواصل نهجها في رفع العبء عن كاهل المواطنين، والإسهام في تخفيف حدة الاختناقات المرورية، ووفق الخطة المعدة لهذا الغرض، باشرت الملاكات الهندسية في قيادة العمليات وبالتنسيق والتعاون مع مديرية المرور العامة وأمانة بغداد بفتح وإعَادَة تَنْظَيم طريق (علوة الرشيد) وتحويل عجلات الحمل بالممر الخاص بها، بما يضمن تحقيق انسيابية عالية في المرور وفي مختلف الأوقات على الطريق الرئيسي (حلة –كربلاء)، بعد أن كانت تعاني هذه المنطقة من زحامات مرورية خانقة".



ودعت القيادة سائقي عجلات الحمل من سالكي هذا الطريق "الالتزام بتعاليم المرور فيما يخص ممر عجلات الحمل، وتجنب المخالفات القانونية، ولا سيما مع ارتفاع درجات الحرارة اسهاماً منهم في انسيابية الطريق وعدم حصول زحامات كما في السابق".