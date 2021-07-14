تسجيل 786 وفاة بفيروس كورونا بروسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

سجلت روسيا اليوم الأربعاء 786 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا، وهو أكبر عدد مؤكد للوفيات في يوم واحد منذ بدء الجائحة.



وأعلنت روسيا أيضا تسجيل 23827 إصابة جديدة في أنحاء البلاد.

وتواجه روسيا زيادة في حالات الإصابة أنحت السلطات بالسبب فيها على سلالة دلتا الأشد عدوى وبطء وتيرة التطعيم.

وقال فريق العمل الحكومي المعني بمكافحة الجائحة إن إجمالي إصابات كورونا في البلاد بلغ خمسة ملايين و 857002 حالة، في حين ارتفع إجمالي الوفيات إلى 145278.