مشرعون كوريون جنوبيون يزورون اليابان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 يوليه 2021

وصلت القيادة الكورية الجنوبية للإتحاد البرلماني مع اليابان إلى طوكيو اليوم الأربعاء، للاجتماع مع نظيرتها اليابانية، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم. وذكر النائب عن الحزب الديمقراطي الحاكم، كيم جين بيو، الذي يرأس "إتحاد البرلمانيين الكوري الياباني" إن القيادة لكلا الجانبين اتفقت على زيارة كل منهما في يوليو (تموز)، بعد إلغاء اجتماعهما السنوي بسبب جائحة فيروس كورونا. وقبل الذكرى السنوية الخمسين لتأسيس الإتحاد التي تحل في العام المقبل، من المتوقع أن يناقش الجانبان الاحتفالات السنوية والتعاون السياسي حول استضافة طوكيو بنجاح الأولمبياد، الذي يبدأ في 23 يوليو (تموز) الجاري. وقال كيم إنه تجرى محادثات للإعداد لقمة للزعماء حول أولمبياد طوكيو ويعتزم طرح موقف سول، إذا تم تناول الموضوع خلال الاجتماع. غير أن كيم نفى تلقيه رسالة من الرئيس، مون جاي-إين، قبل الزيارة، قائلا إن السياسيين ليسوا تابعين للرئيس.

