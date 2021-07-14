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جرحى في هجوم استهدف "قسد" شرقي دير الزور

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 يوليه 2021

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن مجهولين يرجح أنهم من خلايا تنظيم داعش شنوا هجوماً مسلحاً على نقطة عسكرية تابعة لقوات سورية الديمقراطية (قسد) في بلدة الشحيل شرقي دير الزور. وذكر المرصد اليوم الأربعاء أن اشتباكات دارت بين الطرفين بالأسلحة الخفيفة، ما أدى لسقوط جرحى. وقامت قسد على إثر ذلك بمداهمة منازل محيطة بالنقطة المستهدفة واعتقال شابين اثنين على الأقل. ويقوم مسلحون يرجح أنهم من داعش بصورة متكررة بشن هجمات تستهدف قوات قسد، التي يشكل المسلحون الأكراد أبرز مكون فيها. وكانت "قسد" لعبت دوراً محورياً في هزيمة تنظيم داعش في سوريا.


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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