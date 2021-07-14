برلين: محادثات "نورد ستريم 2" في المسار الصحيح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 يوليه 2021

أعرب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس عن اعتقاده بأن المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن مشروع خط أنابيب الغاز المثير للجدل "نورد ستريم 2"، الذي ينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق، في المسار الصحيح. وقال ماس في مدينة ديترويت الأمريكية مساء أمس الثلاثاء (بالتوقيت المحلي): "كان هناك الكثير من الأعمال التحضيرية في الأسابيع الماضية، وأعتقد أننا اقتربنا من بعضنا البعض في العديد من النقاط". ولم يرغب ماس في توقع ما إذا كان يمكن الإعلان عن انفراجة خلال الاجتماع بين المستشارة أنجيلا ميركل والرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض غداً الخميس، وقال: "المهم أن يكون لدينا هدف نصب أعيننا، وأنا متأكد من أننا سنصل إلى هذا الهدف"، مشيراً إلى أن توقيت الوصول إلى الهدف أمر ثانوي، وقال: "لكن بالطبع سيكون من الرائع لو كان هذا هو الحال أثناء وجود المستشارة في واشنطن". وتتوجه ميركل إلى واشنطن اليوم الأربعاء، ومن المقرر أن تلتقي بايدن بعد ظهر الخميس (بالتوقيت المحلي). وأوشك خط الأنابيب بين روسيا وألمانيا على الانتهاء. وتخشى الولايات المتحدة وبعض شركاء الناتو في أوروبا الشرقية من أن تعتمد أوروبا بشكل كبير على إمدادات الطاقة الروسية، وبالتالي ترفض المشروع. لكن في عهد بايدن، تنازلت الولايات المتحدة عن العقوبات المفروضة على الشركة المشغلة ووافقت على إجراء محادثات مع ألمانيا لتخفيف العواقب. ويدور الأمر على وجه الخصوص حول توفير ضمانات لأوكرانيا، التي يمر عبرها الغاز الروسي إلى أوروبا.

