مقتل جندي أرميني على حدود أذربيجان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 يوليه 2021

قالت وزارة الدفاع الأرمينية اليوم الأربعاء، إن جندياً أرمينياً قتل في تبادل لإطلاق النار على الحدود مع أذربيجان، وسط صراع حدودي بين البلدين. كانت القوات الأذربيجانية قد طردت قوات من عرق الأرمن من مناطق ظلت تسيطر عليها منذ التسعينيات في إقليم ناغورنو قرة باغ ومحيطه، في حرب استمرت 6 أسابيع في الفترة من أواخر سبتمبر (أيلول) وحتى أوائل نوفمبر (تشرين الثاني)، قبل أن تتوسط روسيا في اتفاق لوقف إطلاق النار.

