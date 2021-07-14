فايننشال تايمز: إيرانيون انتحلوا صفة مدرسين بريطانيين لقرصنة المعلومات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 يوليه 2021

أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن قراصنة إيرانيين انتحلوا صفة مدرسين من مدرسة الدراسات الشرقية والإفريقية (SOAS) بجامعة لندن، وذلك لغرض شن "حملة تجسس" عن طريق الانترنت. وأوضحت الصحيفة نقلاً عن تقرير لشركة "بروفبوينت" المتخصصة في الأمن الإلكتروني أن القراصنة قاموا باستخدام موقع المدرسة الإلكتروني للتجسس على خبراء ومدرسين من الشرق الأوسط. وبحسب التقرير فإن خبراء الأمن يعتقدون أن مجموعة قرصنة تطلق على نفسها اسم Charming Kitten "الهريرة الساحرة" وتعرف أيضا بتسميتي "فسفورس" و"إي بي تي "5″، قامت بحملاتها بتكليف من الحرس الثوري الإيراني. ووفقاً لشركة الأمن، فقد بدأت العملية في يناير (كانون الثاني) الماضي قبل أشهر من شروع المجموعة الإلكترونية في إرسال رسائل تزعم أنها من أكاديمين آخرين المؤسسة عينها. وأشار تقرير "بروفبوينت" إلى أن القراصنة كانوا يبحثون عن معلومات تتعلق بالسياسة الخارجية، ومعلومات عن تحركات المعارضة الإيرانية، ومفاوضات طهران مع الولايات المتحدة حول الملف النووي الإيراني. وأكدت المؤسسة التعليمية أن موظفيها لم يخرقوا بروتوكول الأمن الإلكتروني، وأنه لم يتم الوصول إلى معلومات الحساسة أثناء العملية. وقالت "عندما اكتشفنا الموقع الوهمي على الإنترنت قمنا بالتحرك وأبلغنا مباشرة عن الاختراق وبطرق عادية"، مضيفة أن المدرسة اتخذت "الخطوات الضرورية لتحسين حماية الأنظمة الهامشية".

