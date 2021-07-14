زعيم المعارض التركي يتهم أردوغان بالكذب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 يوليه 2021

هاجم زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا كمال كليغدار أوغلو، الرئيس رجب طيب أردوغان مجدداً، وذلك في خطاب حماسي أمام كتلته البرلمانية مساء أمس، حيث وجه فيه شتائم علنية لرئيس الحكومة، واتهم أردوغان بالكذب وبنقض وعوده، مضيفا أنه يقلل من شأن الشباب في مختلف المجالات. وبحسب موقع "أحوال تركية" اعتبر أوغلو أن عصر الرئيس الحالي أردوغان "انتهى، لكنه لا يزال يلحق أضرار جسيمة بتركيا"، في إشارة إلى الأزمة الاقتصادية وتسميمه علاقات تركيا الخارجية مع الشركاء والحلفاء ومع الجوار الإقليمي. وخلال الاجتماع الأسبوعي لحزبه بالبرلمان التركي قال كليغدار أوغلو "أردوغان حينما أراد التقرب من الشباب وذهب لأحد المقاهي للاجتماع بهم، ظلت شابة واقفة، فقط لأن أردوغان موجود". وسبق لزعيم حزب الشعب الجمهوري أن وجه انتقادات عنيفة لأردوغان في عدة مناسبات، فيما دشنت الأحزاب التركية حملات انتخابية مبكرة استعدادا للاستحقاق الانتخابي المقررة في العام 2023.

