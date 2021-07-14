البابا فرنسيس يغادر مستشفى في روما بعد أن أجرى جراحة في الأمعاء قبل 11 يوما

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 يوليه 2021

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قالت قناة تليفزيون "سكاي ايطاليا"، الأربعاء، إن البابا فرنسيس غادر مستشفى في روما بعد أن أجرى جراحة في الأمعاء قبل 11 يوما.



وكان البابا يعاني من التهاب مؤلم محتمل في الرتوج أو بسبب فتق أو جيوب تتشكل على جدران الجهاز الهضمي.

ومن المضاعفات المحتملة لهذه الحالة ضيق في الأمعاء.

وانتظر البابا حتى تموز/يوليو الجاري ليخضع لهذه العملية الجراحية عندما تم تخفيف برنامجه.